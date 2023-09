Eschborn (ots) - Künstliche Intelligenz ist bereits jetzt aus vielen Bereichen

des Lebens nicht mehr wegzudenken. Wie reagiert der internationale Arbeitsmarkt

auf die Zukunftstechnologie? Eine aktuelle Randstad Studie zeigt: In Deutschland

ist noch viel Luft nach oben.



Durchschnittlich 33% der Arbeitnehmenden international nutzen aktuell künstliche

Intelligenz in ihrem beruflichen Alltag. Zu diesem Ergebnis kommt der neueste

Pulse Survey des Randstad Arbeitsbarometers (Q3/2023), in dem mehr als 7.000

Beschäftigte aus Deutschland, Großbritannien, USA, Australien und Indien befragt

wurden. Während in Indien mehr als die Hälfte (56%) der Arbeitnehmer:innen

bereits KI im Tagesgeschäft nutzen, sind es in Deutschland gerade mal 24%. Damit

teilt sich die Bundesrepublik gemeinsam mit Großbritannien den letzten Platz.

Australien (32%) und die USA (29%) liegen im Mittelfeld.





Deutsche Arbeitnehmende reagieren verhalten auf KIDie Reaktionen auf künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz variieren starkzwischen den Ländern. Die große Mehrheit (74%) der Befragten in Indien zeigtsich begeistert von der Aussicht auf KI am Arbeitsplatz - und damit mehr alsdoppelt so viele wie in Deutschland (36%). Im internationalen Durchschnitt sindknapp die Hälfte der Befragten (47%) positiv gegenüber der künftigen Nutzung vonKI eingestellt.Die Studie zeigt aber auch: Deutsche Arbeitnehmende (33%) sind weniger besorgtdarüber sind, wie sich künstliche Intelligenz auf ihren Arbeitsplatz auswirkenkönnte, im Vergleich zu Australiern (39%) und Indern (52%), die häufiger eineBedrohung durch KI sehen.Schulungsangebote im Bereich KI: Deutschland muss aufholenWas die Schulung und Weiterbildung im Bereich KI betrifft, hat Deutschland nochLuft nach oben. Nur 8% der deutschen Arbeitnehmer gaben an, in den letzten zwölfMonaten spezielle Schulungsangebote im Bereich KI erhalten zu haben. Iminternationalen Vergleich lag nur Großbritannien mit 7% noch darunter. In denUSA erhielten 11% der Beschäftigten Schulungsangebote in künstlicherIntelligenz, in Australien waren es 12%. Spitzenreiter in dieser Kategorie isterneut Indien mit 24%."Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Der Blick über denTellerrand zeigt aber klar: Das ist noch nicht in allen Ländern gleichermaßenangekommen", sagt Patrick Wamelink, Head of Digital Products bei RandstadDeutschland. "Technologieaffine Nationen sind uns hier weit voraus. Unternehmenund Arbeitnehmende hierzulande müssen sich dieser Technologie öffnen, um