Merck KGaA mit weiter steigenden Kursen erwartet

Am Vortag hieß es im Insight: "Es kam nur zu einem kurzen Kursrutsch unter den 200er-EMA, gefolgt von einem direkten Hochlauf. Die bullische Tageskerze deutet einen weiteren Hochlauf an. Die nächsten Anlaufmarken wären auf der Oberseite nun der Widerstand um 168 Euro, die Marke von 170 Euro und das Verlaufshoch bei 171 Euro, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. Es bietet sich weiterhin eine Long-Position auf die Aktien von Merck KGaA an, die unter dem heutigen bisherigen Tagestief abgesichert werden könnte."

Die Long-Position ist weiterhin gut im Rennen. Und solange der 10er- und 200er-EMA halten, sind weiter steigende Kurse zu erwarten.