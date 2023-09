NEW YORK (dpa-AFX) - Zinssorgen und die US-chinesischen Spannungen dürften die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag vorsichtig agieren lassen. Etwas mehr als eine Stunde vor dem Handelsstart in New York taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,08 Prozent schwächer auf 34 474 Punkten. Auch der technologielastige Auswahl-Index Nasdaq 100 wird mit diesem moderaten Abschlag erwartet bei 15 246 Punkten. Damit zeichnen sich für beide Indizes auf Wochensicht Verluste ab.

Die Gefahr nehme zu, dass die Zinsen in den Vereinigten Staaten noch für längere Zeit hoch bleiben könnten, dies mindere die Aussicht auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft und könnte am Aktienmarkt in nächster Zeit für Ungemach sorgen, schrieben die Strategen der Bank of America in einer Studie.