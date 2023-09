Legible sichert sich durch richtungsweisenden Deal mit Kartoon Studios die weltweiten Rechte an ‚Stan Lee's Workforce‘

Vancouver, British Columbia, den 8. September 2023 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“ / „Unternehmen“) setzt ein weiteres starkes Zeichen, um sein Bekenntnis zum innovativen Digital Publishing weiter zu unterstreichen, und gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen von Kartoon Studios, Inc. („Kartoon Studios“) (NYSE AMERICAN: TOON) als Partner für die Publikation und den Vertrieb des von Stan Lee selbst verfassten Werks „Stan Lee's Workforce“ sowohl in digitaler als auch gedruckter Form ausgewählt wurde.