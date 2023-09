DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Myelofibrose sei für mehrere von ihm abgedeckte Unternehmen ein wichtiges Thema, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der kürzlich von dem Pharmakonzern erworbene Wirkstoff Momelotinib zur Therapie dieser seltenen Knochenmarkserkrankung könnte womöglich ein Schlüssel zur Stabilisierung des unter Druck stehenden Geschäfts von GSK mit Krebsmedikamenten sein./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 07:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 16,59EUR gehandelt.