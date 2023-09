PEKING - China hat die Untersuchung eines neuen Handys des chinesischen Konzerns Huawei durch eine US-Behörde kritisiert, die dessen Komponenten auf mögliche Sanktionsverletzungen prüfen will. "Wir waren immer gegen eine Politisierung von Handels- und Technologie-Fragen und den Einsatz von staatlicher Macht, um chinesische Firmen unangemessen zu unterdrücken", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, am Freitag in Peking. Hinter der Prüfung steht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge die Sorge Washingtons, China könnte trotz bestehender Sanktionen in der Chip-Entwicklung weiter als gedacht sein.

BERLIN - Die Zalando-Gründer Robert Gentz und David Schneider sollen den Online-Modehändler weitere vier Jahre lang führen. Der Aufsichtsrat habe die Verträge der beiden Manager bis Dezember 2027 verlängert, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Gentz und Schneider hatten Zalando im Jahr 2008 gegründet und 2014 an die Börse gebracht.

ROUNDUP: Der lange Weg zum bezahlbaren E-Auto



MÜNCHEN - Das Problem, dass E-Autos vielen Kunden schlicht noch zu teuer sind, ist auch im Kanzleramt angekommen. Bei der Eröffnungsfeier der Automesse IAA Mobility war Kanzler Olaf Scholz noch vage geblieben: "Daran haben Sie als Hersteller über den Preis natürlich einen wichtigen Anteil", sagte der SPD-Politiker vor den versammelten Autobossen. Am VW -Stand wurde er dann deutlicher: Es sei gut, dass die Marke mit dem für 2026 geplanten ID.2all an einem Einstiegsstromer für 25 000 Euro arbeite. Denn, so Scholz, der Hochlauf der E-Mobilität "wird nicht funktionieren, wenn es nicht auch Angebote gibt, die für ganz viele Bürger bezahlbar sind".

Bankenverband: Kreditnachfrage springt nicht an



BERLIN/FRANKFURT - Die Unternehmen in Deutschland halten sich bei ihren Investitionen weiter zurück. In der Folge bleibe die Kreditnachfrage schwach, wie der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Freitag in Berlin berichtete. Eine Trendwende sei auch in der zweiten Jahreshälfte nicht zu erwarten. Das Gesamtvolumen der ausstehenden Kredite habe im zweiten Quartal mit 1140 Milliarden Euro nur 0,3 Prozent über dem Vorquartal gelegen.

IAA/Umweltministerin Lemke: In ländlichen Regionen wird Auto gebraucht

MÜNCHEN - Umweltministerin Steffi Lemke hat mit Blick auf die die Automesse IAA in München betont, dass einige Menschen in Deutschland auf ein Auto angewiesen sind. "Gerade in ländlichen Regionen wird das Auto gebraucht, um zum Supermarkt, zum Sportverein oder ins nächste Dorf zu kommen", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung am Hochlauf der E-Mobilität im PKW-Sektor arbeitet." Ein Elektromotor sei der effizienteste Antrieb für Autos.

Weitere Meldungen



-ROUNDUP/Studie: Immer mehr Krebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen -Geringerer Klimaschutzeffekt beim Heizungsgesetz als erwartet -Neues Start-up für selbstfahrende Lastwagen von Argo-AI-Gründern -Heraeus steigt bei Halbleiter-Start-up ein

-Verband: Personalabbau im deutschen Bankgewerbe 2022 verlangsamt -Bund verlängert Treuhandverwaltung für PCK-Eigner

-Auf Initiative Sachsens: EU-Halbleiter-Regionen gründen Allianz -ROUNDUP: Hurrikan 'Lee' gewinnt Kraft und zieht auf Karibikinseln zu -Neuer Anlauf für Anlage zum Batterierecycling in Thüringen -Dreyer hält Industriestrompreis beihilferechtlich für machbar -Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos kommt nur langsam in Schwung -Bahn-Pünktlichkeit fällt auf niedrigsten Wert im laufenden Jahr -Verband: Brauchen zehnmal so viel Bundesförderung für Seehäfen -IG Metall Küste fordert Beschäftigungsoffensive für Werften -Aktivisten blockieren Werkstor bei BMW in Dingolfing

-ROUNDUP/Bahn: Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin bis Samstag gestört -Kinobesucher können am Wochenende Filme für fünf Euro schauen°

