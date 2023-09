Deutsche Bank lässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Es habe positive Neuigkeiten von einem der größten Kunden des Wasserstoff-Spezialisten gegeben, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während der größten privaten Platzierung in diesem Jahr habe das Projekt H2 Green Steel, ein Projekt zur Kohlenstoffneutralität des europäischen Stahlsektors, rund 1,5 Milliarden Euro an Eigenkapital eingesammelt./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 07:00 / CET

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 20,54EUR gehandelt.