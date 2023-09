FRANKFURT (dpa-AFX) - In der neuen Woche könnte frischer Wind in die zuletzt schwankenden Aktienmärkte kommen. Ausgehen dürfte dieser vor allem von der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihren Zinsentscheid verkündet. Bis dahin rechnen Experten damit, dass der Dax in seinem Bewegungsrahmen der vergangenen Monate verbleibt. Seit Ende März stabilisiert er sich immer wieder bei etwa 15 500 Punkten, doch nach oben war nach dem Rekordhoch von Ende Juli zuletzt bei ungefähr 16 000 Punkten Schluss.

Am Freitag orientierte sich der Dax wieder an das untere Ende dieser Spanne. Bei Anlegern sind die mit Inflationsangst verbundenen Zinssorgen wieder stärker auf die Bildfläche zurückgekehrt und paaren sich gleichzeitig mit Konjunkturbedenken. Nicht nur in Deutschland trüben sich die Wachstumserwartungen ein. Laut dem Chefvolkswirt Carsten Mumm von der Privatbank Donner & Reuschel wird auch das globale Wachstum mit rund 3 Prozent in diesem und im kommenden Jahr im historischen Vergleich schwach ausfallen. Parallel falle nämlich China als "Lokomotive für die Weltwirtschaft" aus.