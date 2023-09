BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 582 Euro belassen. Laut Analyst Luca Solca korreliert die Performance in den Sozialen Medien mit der finanziellen Performance von Marken. In einer am Freitag vorliegenden Studie nahm er die Trends zwischen Mai und August auf Instagram, Tiktok, Youtube und Google unter die Lupe. Die zum LVMH-Konzern zählenden Marken Louis Vuitton und Dior hätten ihre Konkurrenten in den Schatten gestellt und die ersten zwei Plätze in der Rangliste belegt, schrieb er./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 12:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 464,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 582

Kursziel alt: 582

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m