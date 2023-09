Im Ausland lebende bangladeschische Staatsangehörige erhalten durch die Partnerschaft von Nagad Limited und TerraPay Zugang zu nahtlosen grenzüberschreitenden Geldüberweisungen

DHAKA, Bangladesch, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- Im Ausland lebende bangladeschische Staatsangehörige können jetzt weltweit auf einfache Art und Weise Geldüberweisungen vornehmen, da Nagad Limited, ein führender Anbieter von mobilen Finanzdienstleistungen in Bangladesch, sich mit TerraPay, einem globalen Zahlungsnetzwerk, zusammenschließt, um die Landschaft grenzüberschreitender Überweisungen zu revolutionieren. Diese spannende Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Region dar und bietet im Ausland lebenden bangladeschischen Staatsangehörigen eine schnelle, erschwingliche und sichere Möglichkeit, ihr hart verdientes Geld an ihre Familien in der Heimat zu überweisen.