RIGA (dpa-AFX) - Für das in Kürze in der Ostsee startende Großmanöver "Northern Coasts" erwartet der deutsche Leiter einen störungsfreien Ablauf. "Es ist gut vorbereitet", sagte Flottillenadmiral Stephan Haisch am Freitag der Deutschen Presse-Agentur an Bord der Fregatte Hamburg im Hafen von Riga. Er rechne auch mit keiner Provokation seitens der russischen Marine. Diese kenne das Manöver, das bereits seit 2007 stattfinde. Wenn man sich einmal auf See zu nahekomme, gebe es Möglichkeiten, sich zu verständigen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer