REPT BATTERO stellt auf der Automesse IAA MOBILITY eine umfassende Roadmap zur Klimaneutralität vor

MÜNCHEN, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, ein aufstrebender Hersteller von Lösungen für BEV und intelligente Energiespeicherung, hat am 5. September auf der Automesse IAA MOBILITY in München, Deutschland, seine mit Spannung erwartete Roadmap zur Kohlenstoffneutralität vorgestellt. Die Strategie setzt klare Ziele: Erreichen der betrieblichen Kohlenstoffneutralität bis 2026 und weiterer Ausbau der Nachhaltigkeitsbemühungen bis 2035, was das Engagement von REPT BATTERO für die Verringerung der Umweltauswirkungen in allen Bereichen des Unternehmens unterstreicht. Als erstes neues Energieunternehmen, das vom Nickel-Bergbaugiganten TSINGSHAN Industry unterstützt wird, hat REPT BATTERO seit 2017 ein schnelles Wachstum erlebt und seine Expertise in Forschung und Entwicklung sowie in der Anwendung von Energiespeichersystemen genutzt, um zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherbatterien zu werden.

Der Bericht enthält einen zweistufigen Plan mit dem kurzfristigen Ziel, bis zum Jahr 2026 die betriebliche Kohlenstoffneutralität zu erreichen, d. h. die Kohlenstoffemissionen im gesamten Unternehmen, von der Materialbeschaffung bis zur Produktion, deutlich zu senken. Dies ist eine große Verpflichtung, vor allem angesichts des großen Umfangs der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die zweite Stufe der Roadmap erstreckt sich bis zum Jahr 2035, mit dem Ziel, die Kohlenstoffneutralität der Wertschöpfungskette zu erreichen. Das letztgenannte Ziel stellt sicher, dass jeder Schritt im Produktlebenszyklus, von der Beschaffung der Rohstoffe bis zur Entsorgung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer, mit dem Schwerpunkt auf der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen angegangen wird.

In einer Branche, in der Behauptungen zur Nachhaltigkeit üblich sind, unterstreicht der detaillierte Plan von REPT BATTERO einen systematischen Ansatz zur Erreichung seiner Ziele. Durch die öffentliche Bekanntgabe dieser Meilensteine übernimmt das Unternehmen nicht nur Verantwortung, sondern fordert auch die Interessengruppen, einschließlich der Verbraucher/-innen und Partner, auf, sich an dieser Reise in eine umweltfreundlichere Zukunft zu beteiligen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Die Roadmap dient als Maßstab für die Ernsthaftigkeit des Unternehmens bei der Verringerung seiner Umweltauswirkungen und setzt ein Zeichen für Verantwortlichkeit und Transparenz.