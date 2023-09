Champions League mit Saudi-Arabien? Klare Absage von BVB-Boss Watzke auf dem BIG BANG DUP UNTERNEHMER-Festival in Essen / Hannover-Geschäftsführer Martin Kind fordert Einsatz von KI im Fußball (FOTO)

Essen (ots) - Hans-Joachim Watzke, Mitglied des Uefa-Exekutivkomitees, lehnt

eine Teilnahme der Saudi Pro League an der Champions League kategorisch ab und

will beim europäischen Verband gegebenenfalls entsprechend auftreten. "Ich als

Uefa-Exko-Mitglied, das kann ich ihnen jetzt schon sagen, werde dagegen

stimmen", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund beim BIG BANG DUP

UNTERNEHMER-Festival und bezog sich damit auf die von ihm selbst genannte

Möglichkeit, wonach "der Kronprinz in Saudi-Arabien zum Beispiel in zwei Jahren

den Antrag stellen wird, vielleicht in der Champions League mitspielen zu

dürfen", so Watzke im Essener Colosseum vor über 1.000 Zuschauerinnen und

Zuschauern.



Spieler wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Neymar waren in diesem Jahr

nach Saudi-Arabien gewechselt - die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der

Bundesliga Nachahmer finden könnten, ist laut Watzke gering: "Ich kann mir nicht

vorstellen, dass ein 23-jähriger Topspieler von Borussia Dortmund oder von

Bayern München nach Saudi-Arabien geht - bei aller Liebe, dann stimmt mit dem

auch irgendwas nicht. Dann kannst du froh sein, dass er weg ist."