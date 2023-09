Es bestehe die Gefahr einer zunehmender Konfrontation. "Unsere Welt ist in einem schwierigen Moment der Transformation." Die G20 könnten dabei helfen, den Übergang zu einer multipolaren Ordnung in der Welt zu begleiten. Gastgeber Indien wolle vor allem eine Stärkung des globalen Südens, lobte er.

NEU DELHI (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat in Indien vor Beginn des G20-Gipfels zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Krisen in der Welt aufgerufen. "Die Spannungen nehmen zu, und das Vertrauen schwindet", sagte Guterres am Freitag nach der Ankunft in Neu Delhi. "Wir müssen zusammenkommen und geeint agieren für das gemeinsame Wohl."

