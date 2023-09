(neu: Opferzahlen in Krywyj Rih, Opfer bei Cherson)

KRYWYJ RIH/SUMY (dpa-AFX) - Bei erneuten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht offiziellen Angaben zufolge mindestens ein Mensch getötet und 60 weitere verletzt worden. "Einschlag in Krywyj Rih. Die Rakete zielte auf ein Verwaltungsgebäude", teilte Serhij Lyssak, der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, am Freitag auf Telegram mit. Getroffen wurde offiziellen Angaben nach eine Polizeistation. Der Tote ist Polizist. Nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko seien weitere neun Polizisten unter den Verletzten.

Auch im Gebiet Sumy im Norden der Ukraine wurden drei Menschen verletzt. Zunächst hatte der Zivilschutz von einem Mann und einer Frau gesprochen, die verletzt aus den Trümmern ihres zweigeschossigen Hauses geborgen worden seien. Insgesamt seien 20 Wohnhäuser und 8 Fahrzeuge bei dem Raketenschlag beschädigt worden. Einen dabei entstehenden Brand meldete die Feuerwehr am Morgen als gelöscht.