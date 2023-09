Es sind derzeit keine leichten Zeiten für Aktionäre von Lithium-Unternehmen. Die allgemein schwierige Lage an den globalen Börsen machen auch diesen Werten zu schaffen. So haben sich beispielsweise die Papiere von Branchenführer Albemarle seit dem Allzeithoch 2022 in etwa halbiert. Doch nicht alle Aktien haben eine solche Talfahrt hinter sich.

So haben sich die Papiere vom Jahrestief im Frühjahr deutlich erholt. Nach dem die Aktie ein Doppeltief im Mai und Anfang Juli ausgebildet hatte, ging es steil bergauf. Aktuell liegt der Titel mehr als 50 Prozent über dem Jahrestief und konnte nun noch einmal deutlich zulegen.

Der Grund für diese zuletzt gute Entwicklung dürfte in den operativen Fortschritten liegen. So hat CleanTech Lithium für sein Flaggschiff-Projekt Laguna Verde eine neue Ressource vorgelegt, die deutlich auf 1,8 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) gesteigert werden konnte. Positiv dürfte auch sein, dass ein beträchtlicher Teil der Ressource in der höherwertigen Kategorie Measured & Indicated befindet. Dieser Teil wird die Grundlage für eine Vormachbarkeitsstudie (Pre Feasibility Study) bilden, die das Unternehmen Anfang 2024 veröffentlichen will. Analyst Gaius King vom Research-Haus Fox-Davies Capital hält allein auf Laguna Verde eine Jahresproduktion von mindestens 20.000 Tonnen LCE für möglich und hatte sein Kursziel von 4,45 GBP je Aktie erst jüngst bestätigt. Somit sieht Fox-Davies Capital das Potenzial, dass die Aktie sich nahezu verzehnfachen kann.

Nun aber hat CleanTech Lithium noch einmal nachgelegt und wie angekündigt eine neue Ressource für sein zweites Projekt Fransisco Basin vorgelegt. Diesem wird ein ähnliches Potenzial wie Laguna Verde bescheinigt. Analysten glauben zwar, dass die Ressource hier kleiner, dafür aber umso höhergradiger ist. Die neue Ressource auf Fransisco Basin kommt auf 0,92 Mio. Tonnen LCE und wurde somit um 74 Prozent vergrößert. Somit besteht auch hier das Potenzial für eine Lithiumproduktion. Das Unternehmen hält eine Produktion von bis zu 20.000 Tonnen von batteriefähigem Lithium auch auf diesem Projekt für möglich – für einen Zeitraum von 20 Jahren. Immer vorausgesetzt, dass CleanTech Lithium auch das wirtschaftliche Potenzial des Projekts zeigen kann.