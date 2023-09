An der Budapester Börse verzeichnete der Bux ein Plus von 0,47 Prozent auf 56 856,01 Punkte. Er verbuchte damit einen Wochengewinn von 2,4 Prozent. Die auffälligste Bewegung unter den ungarischen Schwergewichten zeigte Gedeon Richter . Die Titel des Pharmaunternehmens stiegen um 2,3 Prozent./ste/ger/APA/gl/ngu

Der Wig 20 in Warschau gewann hingegen am Freitag 0,86 Prozent auf 1943,99 Punkte. Der breiter gefasste Wig schloss mit einem Plus von 0,92 Prozent auf 66 542,34 Stellen.

In Moskau schloss der RTS-Index mit einem Minus von 0,16 Prozent auf 1012,40 Zähler, nachdem er am Vortag 2,36 Prozent an Wert eingebüßt hatte.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Unter den wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkten haben am Freitag Prag deutlich und Moskau mäßig nachgegeben. Dagegen ging es in Budapest und mehr noch in Warschau bergauf.

