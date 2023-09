Öl steigt, weil Russland Diesel-Exporte beschränkt, die Wall Street kämpft gegen den Verdacht über das Aufblähen der Zahlen von Nvidia, weil nächste Woche der Börsengang der Chip-Firma Arm gelingen soll - und das zentrale Thema bleiben der Dollar und die Kapitalmarkt-Zinsen vor den US-Inflationsdaten in der nächsten Woche. Dabei geht es um Interessen und Hoffnungen: Saudi Aramco will neue Aktien platzieren und braucht dafür einen hohen Preis für Öl. Teure Energie aber ist ein Problem für die Fed, die inzwischen signalisiert hat, die Zinsen auf der nächsten Sitzung nicht anzuheben. Was aber, wenn die Inflationsdaten deutlich höher ausfallen als erwartet aufgrund der gestiegenen Energiepreise? Völlig offen in Sachen Zinsen ist dagegen die Entscheidung der EZB nächste Woche..

Hinweise aus Video:

1. China entkoppelt sich nicht nur von USA, sondern von der ganzen Welt

2. EZB-Zinsentscheidung nächste Woche – jüngste Expertenumfrage

Das Video "Epische Kämpfe: Öl, Nvidia, Dollar und Zinsen!" sehen Sie hier..