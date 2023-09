Ampace feiert sein Debüt auf der Internationalen Motorradmesse China und läutet damit eine neue Ära der E-Motorradleistung ein

CHONGQING, China, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 15. September Xiamen Ampace Technology Limited (nachstehend „Ampace" genannt), ein bahnbrechendes Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Forschung und Innovation für Lithium-Batterien konzentriert, ist bereit, seinen ersten Auftritt auf der 21. Internationalen Motorradmesse China zu machen. Ampace bereitet sich darauf vor, eine revolutionäre Produktreihe von Materialien und hochmodernen Lithium-Batterieprodukten, die sorgfältig für E-Motorräder entwickelt wurden, vorzustellen. Mit vier entscheidenden technologischen Durchbrüchen — „ultimative Leistung, ultimative Sicherheit, schnelles Laden und Multi-Pack Parallelverbindung" — hat sich Ampace der Aufgabe verschrieben, innovative Lösungen vorzustellen. Damit will Ampace die Herausforderungen in Bezug auf Leistung, Reichweite und Sicherheit bewältigen, die sich aus dem schnell wachsenden Trend der Motorradelektrifizierung ergeben, um an vorderster Front bei der Einführung einer neuen Ära des E-Motorradantriebs zu stehen.

Mit dem Übergang der Automobilindustrie zur Elektrifizierung nimmt auch der Trend zu Elektromotorrädern deutlicher zu. Als Reaktion auf die gemeinsamen technischen Herausforderungen der Branche, einschließlich Kompatibilität, Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit, nutzt Ampace seine umfassende Erfahrung in der Forschung und Innovation von Lithium-Batterien, um die wesentlichen Materialsysteme und Batterieprodukte, die für E-Motorräder maßgeschneidert sind, zu entwickeln.