UBS stuft Prosus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die am 23. August beschlossene Abschaffung der Verflechtung zwischen der Internet-Beteiligungsgesellschaft und dem Mutterkonzern Naspers vereinfache die Unternehmensstruktur, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhofft sich davon unter anderem eine Aufwertung der wichtigen Beteiligung am chinesischen Internetunternehmen Tencent./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 12:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 12:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 63,14EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Richard Eary

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m