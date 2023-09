Die Ministerpräsidentin der Republik Serbien besucht SK bioscience, um eine Partnerschaft für die Lokalisierung von Impfstoffen zu begründen

Ana Brnabi ć, die Ministerpräsidentin von Serbien, besuchte den Hauptsitz von SK biosience.

SK bioscience unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der serbischen Regierung und Frontier Biopharma über die Unterstützung des Umfelds für die Impfstoffherstellung in Serbien, indem es seine Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Impfstoffen nutzt.

SEONGNAM, Südkorea, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- SK bioscience, ein innovatives Impfstoff- und Biotechnologieunternehmen, das sich für die Förderung der menschlichen Gesundheit von der Prävention bis zur Heilung einsetzt, gab bekannt, dass Ana Brnabić, die Ministerpräsidentin der Republik Serbien (Serbien), den Hauptsitz von SK bioscience besucht und eine Absichtserklärung mit dem Unternehmen unterzeichnet hat, um eine strategische Partnerschaft zur Impfstoffentwicklung und -herstellung zwischen den beiden Ländern aufzubauen.

An der Zeremonie anlässlich der Absichtserklärung nahmen Ana Brnabić, die Ministerpräsidentin von Serbien, Nemanja Grbic, der serbische Botschafter in Südkorea, Kiren L. Naidoo, der CEO von Frontier Biopharma Ltd., Jae-Woong Lee, der koreanische Botschafter in Serbien, Chang-Won Chey, der stellvertretende Vorsitzende von SK discovery und Jaeyong Ahn, der CEO von SK bioscience teil.

Dies ist seit 2010 der erste Besuch eines serbischen Ministerpräsidenten in Südkorea in den letzten 13 Jahren. Darüber hinaus ist dies der einzige Besuch der amtierenden Ministerpräsidentin bei einem biopharmazeutischen Unternehmen und Impfstoffhersteller in Südkorea während ihres Aufenthalts.

Im Rahmen der Absichtserklärung vereinbarten SK bioscience und Frontier Biopharma die Unterzeichnung eines Vertrags über die Zusammenarbeit bei der Errichtung von Impfstoffherstellungsanlagen in Serbien mit Unterstützung der serbischen Regierung noch in diesem Jahr.

Gemäß der Absichtserklärung wird SK bioscience seine eigenen Forschungs- und Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungskapazitäten für Impfstoffe nutzen, um das Umfeld der Impfstoffherstellung auf ein weltweit zertifiziertes Niveau zu heben, Technologien und Know-how für die Pandemievorsorge zu transferieren, Produkte zu vermarkten, Personal zu schulen und die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen in Serbien zu unterstützen. Die neu gegründete Plattform wird Serbien und andere europäische und aufstrebende Märkte von einem Zentrum in Serbien aus beliefern.