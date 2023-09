ACE Money Transfer und Faysal Bank wollen legale Überweisungen nach Pakistan fördern

MANCHESTER, England, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, ein führendes globales Geldtransferunternehmen mit Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich, geht eine Partnerschaft mit einem wachsenden islamischen Bankennetzwerk in Pakistan, der Faysal Bank Limited (FBL), ein, um pakistanischen Auswanderern, die im Ausland leben, einen reibungslosen Überweisungsdienst anzubieten. Die legendäre Kricket-Sensation Shoaib Akhtar hat sich der Mission als Botschafter angeschlossen, da er sich an vorderster Front für die Nutzung regulierter Überweisungskanäle einsetzt.

Shoaib Akhtar ermutigt Pakistaner, die im Ausland leben, regulierte Kanäle zu nutzen: „Jeder einzelne Cent, der von im Ausland lebenden Pakistanern überwiesen wird, kann in der derzeitigen wirtschaftlichen Verzweiflung einen großen Unterschied ausmachen. Pakistan braucht jetzt mehr denn je Überweisungen auf legalem Weg."

Pakistaner in Großbritannien, Europa, Kanada, Australien und der Schweiz können jetzt kostenlos und zu günstigen Wechselkursen Geld nach Pakistan an mehr als 700 islamische Filialen der Faysal Bank senden. Die Partnerschaft ermöglicht einfache, sichere und sofortige Transaktionen, die in Sekundenschnelle abgewickelt werden, auch an Wochenenden und Feiertagen.

„Wir freuen uns, mit einer der führenden islamischen Banken in Pakistan, der Faysal Bank, zusammenzuarbeiten, um pakistanischen Auswanderern, die in der ganzen Welt leben, einen reibungslosen Überweisungsservice anbieten zu können", sagte Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer. „Die derzeitige strategische Partnerschaft mit der Faysal Bank ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr für die Kunden sicher, schnell, einfach und erschwinglich zu machen."

Bei dieser Gelegenheit sagte der Leiter der CIBG Faysal Bank Limited, Ali Waqar: „Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit ACE Money Transfer. Diese Partnerschaft wird es pakistanischen Auswanderern, die in Großbritannien, Europa, Kanada, Australien und der Schweiz leben, erleichtern, ihren Angehörigen in Pakistan über mehr als 700 islamische Zweigstellen in über 250 Städten in ganz Pakistan Überweisungen zukommen zu lassen. Diese Zusammenarbeit wird den Zustrom von Überweisungen nach Pakistan erhöhen und grenzüberschreitende Transaktionen für unsere Kunden sicherer, schneller und angenehmer machen."

Informationen zu ACE Money Transfer

ACE Money Transfer mit Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich, ist ein wachsender Überweisungsanbieter. Es bietet Millionen von Auswanderern tadellose Online-Geldtransferdienste mit einem umfangreichen Netzwerk von über 375.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit.

Informationen zu Faysal Bank

FBL wurde am 3. Oktober 1994 in Pakistan als Aktiengesellschaft gegründet und seine Aktien sind an der Pakistan Stock Exchange notiert. FBL bietet allen Kundensegmenten, d.h. Privatkunden, kleinen und mittleren Unternehmen, Geschäftskunden, landwirtschaftlichen Betrieben und Firmenkunden, eine breite Palette moderner Bankdienstleistungen an, die mit der Scharia vereinbar sind.

