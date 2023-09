Der Streifentrend ist wieder da, dank A-Listern, die legendäre Stücke von LILYSILK tragen

New York (ots/PRNewswire) - Der zeitlose Streifentrend ist in dieser Saison

wieder mächtig angesagt. Große Stars wählen die legendären gestreiften Modelle

von LILYSILK, der weltweit führenden Seidenmarke mit dem Ziel, Menschen zu

inspirieren, ein besseres, nachhaltiges Leben zu führen. Vor Kurzem hat der

legendäre Superstar Selena Gomez

(https://www.instagram.com/p/CwqV-IlycDd/?img_index=2) auf SiriusXM einen

glamourösen Auftritt hingelegt und die exquisiten gestreiften Cropped Spun Silk

Strip Sweater (https://www.lilysilk.com/us/cropped-spun-silk-strip-sweater.html?

utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=stripe230908) aus der

Sommerkollektion 2023 von LILYSILK getragen.



Die beliebte Schauspielerin und einflussreiche Geschäftsfrau Jessica Alba

(http://www.starstyle.com/jessica-alba-instagram-sp666586/) entschied sich

ebenfalls für LILYSILK, um ihre "Honest Renovations"-Veranstaltung zu feiern,

bei der sie das elegante Amalfi Stripe Silk Shirt (https://www.lilysilk.com/us/t

he-scarlet-shirt.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=stripe2

30908) trug und ihr Auftreten durch ein herzerwärmendes Lächeln ergänzte, das

reinen Charme versprühte. Die Schauspielerin Emma Roberts

(https://www.instagram.com/p/CvDpvemgA__/) trug während ihrer Sommerpause

dasselbe klassische Streifenhemd.





Anfang dieses Jahres wurde Bildschirmstar Hilary Duff bei mehreren Gelegenheiten(https://people.com/fashion/hilary-duff-lilysilk-sos-shirt/) in ihremNadelstreifen-SOS-Shirt von LILYSILK (https://www.lilysilk.com/us/sos-shirt.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=stripe230908) gesehen. DieBildschirmlegende Lucy Liu (https://www.prnewswire.com/news-releases/lucy-liu-looks-sensational-in-lilysilk-at-press-day-for-her-upcoming-movie-shazam-fury-of-the-gods-301771008.html) entschied sich für das Amalfi Stripe Silk Shirtdress mitGürtel (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirtdress.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=stripe230908) von LILYSILK während desPressetages für ihren neuen Film Shazam! Fury of the Gods .Außerdem wurde die Oscar-Gewinnerin Viola Davis (https://www.prnewswire.com/news-releases/viola-davis-dons-lilysilk-for-people-magazine-cover-and-deadline-contenders-event-301528910.html) beim Deadline Contender Event in Los Angeles ineinem SOS Shirt entdeckt."In der Modewelt, in der Trends kommen und gehen, ist die Rückkehr zeitloserStreifenmuster ein Beweis für einen bleibenden Stil", so David Wang, CEO vonLILYSILK. "Dieses Comeback des Streifentrends passt nahtlos zu den Kernwertenvon LILYSILK hinausgehen, Modelle zu entwerfen, die über die Saisonshinausgehen.""Unser Team schenkt jedem Schritt des Produktionsprozesses sorgfältigeAufmerksamkeit, von der Beschaffung hochwertiger Materialien bis hin zukunstvollem Design", fügte Wang hinzu. "Es ist wunderbar zu sehen, wieMode-Ikonen wie Selena Gomez und Jessica Alba sich für diese zeitlosen Streifenentscheiden, für deren Perfektionierung wir so hart gearbeitet haben."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von LILYSILK unterhttp://www.lilysilk.com/ und folgen Sie @lilysilk unter Instagram(https://www.instagram.com/lilysilk/) und Facebook (https://www.facebook.com/luxurysilk) .Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit dem Ziel, Menschen zueinem spektakulären und nachhaltigeren Leben zu inspirieren. Bei LILYSILK achtenwir aufeinander und auf den Planeten. Darin liegt unsere Motivation. Nicht alleSeide ist gleich: Wir stellen Produkte aus feinsten Naturfasern her, setzen unsdie Vermeidung von Abfall ein und bieten einen außergewöhnlichen Service. Wirmöchten Ihnen höchsten Komfort bieten - in jedem Moment, an jedem Tag und fürimmer. Es ist unser Ziel, Sie zu einem spektakulären Leben zu inspirieren undden Planeten zu einem besseren Ort zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205279/Selena_Gomez_Wears_LILYSILK_Cropped_Spun_Silk_Strip_Sweater.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2205280/Jessica_Alba_Wears_LILYSILK_Amalfi_Stripe_Silk_Shirt.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-streifentrend-ist-wieder-da-dank-a-listern-die-legendare-stucke-von-lilysilk-tragen-301922272.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159850/5598927OTS: LILYSILK