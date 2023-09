STL und TruVista arbeiten zusammen, um Glasfaseranschlüsse für South Carolina von South Carolina aus zu schaffen

STL und TruVista mit Hauptsitz in South Carolina investieren stark in Fertigung und den Aufbau von Glasfasernetzen – fürSouth Carolina aus South Carolina. STL hat in erheblichem Umfang in eine hochmoderne Produktionsstätte für Glasfasertechnologie in Lugoff, South Carolina, investiert, die über eine durchgängige fortschrittliche Automatisierung verfügt. In ähnlicher Weise investiert TruVista über 12 Millionen Dollar in ländliche Breitbandnetze, wovon ein erheblicher Teil auf South Carolina entfällt. Das Unternehmen baut nun die Glasfaseranbindung im ländlichen Raum von South Carolina aus und ermöglicht den Bewohnern einen zuverlässigen Internetzugang mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s. Diese strategische Ausrichtung ebnet den Weg für eine langfristige und synergetische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.

Seit 2021 beliefert STL TruVista mit speziellen Glasfaserkabeln, die mehrere lose Rohre und eine hohe Anzahl von Fasern umfassen. Das Unternehmen hat auch fortschrittliche Kabeltypen wie das Nova A1 geliefert, ein vollständig rückwärtskompatibles, leistungsstarkes Glasfaserkabel mit außergewöhnlichen Biegeeigenschaften. Dadurch kann TruVista effiziente FTTX-Systeme (Fiber to the X) in ganz South Carolina installieren. TruVista hat auch von den umfassenden optischen Fähigkeiten von STL profitiert und optische Konnektivitätsprodukte wie den MST Optoblaze erworben. Der MST Optoblaze ist ein vorkonfektionierter FTTH-Steckverbinder, der eine schnellere Installation in verschiedenen Geländen ermöglicht.

Als einer der ersten Kunden von STL hat TruVista eine starke Partnerschaft mit STL aufgebaut, die auf gemeinsamen Werten Qualität, Vertrauen und Agilität basiert. STLs lokale Produktionsstätte in South Carolina und ihr Engagement für kürzere Vorlaufzeiten haben TruVista geholfen, den Breitbandausbau zu beschleunigen, während sie gleichzeitig die Qualität und Langlebigkeit ihres Netzwerks gewährleisten. Besonders bemerkenswert ist, dass TruVista sogar eine Glasfaseranbindung zur optischen Faserkabelanlage von STL in South Carolina bereitstellt, was die kooperative Natur dieser Partnerschaft unterstreicht. STL hat das Ziel, diese Partnerschaft weiter auszubauen, um die Bereitstellung von Glasfaser bis ins Haus (FTTH) in ländlichen Gebieten in South Carolina und darüber hinaus fortzusetzen.