Das A-Creators Fest von Anycubic endet mit spektakulärem Erfolg und Innovationen

Am 31. August organisierte Anycubic in Partnerschaft mit Ben Pendergast von @itsboyinspace eine faszinierende Online-Einführungsveranstaltung, um seine neueste Innovation – die Kobra 2-Serie – vorzustellen. Der Anlass wurde herausragender, dank der Präsenz des angesehenen Mitbegründers von Anycubic, James Ouyang. Im Livestream wurden vier mit Spannung erwartete Hochgeschwindigkeitsmodelle der neuen Kobra 2-Serie vorgestellt. Anycubic Kobra 2 Max verfügt über ein beeindruckendes 88-Liter-Druckvolumen und ist zehnmal schneller. Anycubic Kobra 2 Plus bietet ein großes 41-Liter-Druckvolumen und ist ebenfalls zehnmal schneller. Anycubic Kobra 2 Pro bietet blitzschnelle Geschwindigkeiten bis zum Zehnfachen der Normalgeschwindigkeit, während der Anycubic Kobra 2 Neo eine fünfmal schnellere Einstiegsoption darstellt. Diese neue großformatige, hochwertige Hochgeschwindigkeitsprodukte wurden eingeführt, um Benutzern noch kreativere Tools zur Auswahl zu bieten. Die Kobra 2-Serie, die bereits ein erhebliches Interesse erregt hat, verspricht der 3D-Druckgemeinschaft beispiellose Geschwindigkeiten – und all das innerhalb einer erschwinglichen Preisspanne.

SHENZHEN, China, 9. September 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, ein führender Name in der 3D-Druckindustrie, feierte sein 8. Jubiläum im großen Stil mit dem A-Creators Fest, das am 2. September endete und Teilnehmer und Besucher gleichermaßen in hohem Maße beeindruckte. Diese herausragende Veranstaltung markierte nicht nur den Weg von Anycubic durch acht Jahre Innovation, sondern hob auch seine bemerkenswerten Erfolge und Zukunftsaussichten hervor.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer