Während des 26. ASEAN Plus Three Gipfeltreffens wies Li darauf hin, dass im Juni dieses Jahres die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) in vollem Umfang in Kraft getreten sei, was neue Möglichkeiten für die Integration der regionalen Wirtschaft eröffnet habe.

In seiner Rede auf dem 26. China-ASEAN Gipfeltreffen am Mittwoch forderte der chinesische Ministerpräsident Li Qiang China und die ASEAN-Länder auf, die Anbindung zu verbessern, die Zusammenarbeit bei Industrie- und Lieferketten zu vertiefen, einen Abschluss der Verhandlungen über das ASEAN-China Freihandelsabkommen (ASEAN-China Free Trade Agreement, ACFTA) 3.0 bis 2024 anzustreben und die regionale Wirtschaftsintegration stetig voranzutreiben.

PEKING, China, 9. September 2023 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" endete das 43. Gipfeltreffen des Verbands Südostasiatischer Nationen (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) am Freitag in Jakarta, Indonesien mit einer Reihe positiver Ergebnisse.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer