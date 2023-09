Target Global Acquisition I Corp. kündigt Verlängerung der Frist für den Abschluss des ersten Geschäftszusammenschlusses an

BERLIN, 9. September 2023 /PRNewswire/ -- Target Global Acquisition I Corp. (Nasdaq: TGAA) (das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Board of Directors (das „Board") auf Antrag von Target Global Sponsor Ltd. (der „Sponsor") beschlossen hat, das Datum, bis zu dem das Unternehmen einen ersten Geschäftszusammenschluss vollziehen muss (das „Beendigungsdatum"), vom 13. September 2023 um einen zusätzlichen Monat auf den 13. Oktober 2023 zu verlängern (die „Verlängerung"). Dies ist die erste von sechs möglichen einmonatigen Verlängerungen des Beendigungsdatums, die dem Unternehmen gemäß seiner geänderten und neu gefassten Gründungsurkunde und Satzung in ihrer am 2. Juni 2023 geänderten Fassung zur Verfügung stehen. Das Unternehmen gab ferner bekannt, dass der Sponsor am oder vor dem 11. September 2023 im Zusammenhang mit der Erweiterung 90.000 $ auf das Treuhandkonto des Unternehmens einzahlen wird, die durch einen unverzinslichen, ungesicherten, wandelbaren Schuldschein an den Sponsor verbrieft werden und vom Unternehmen nach Vollzug eines ersten Geschäftszusammenschlusses zurückzuzahlen sind.

Informationen zu Target Global Acquisition I Corp.