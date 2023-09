Peking, China (ots/PRNewswire) - "Wir haben volles Vertrauen in die umfassende

Wiederbelebung des Nordostens in der neuen Ära," so der chinesische Präsident Xi

Jinping während einer Inspektionsreise in den Nordosten Chinas im August letzten

Jahres.



Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hat Xi

die nordöstliche Region mehrfach besucht und mehrere Symposien zur umfassenden

Wiederbelebung der Region veranstaltet, was zeigt, welche Bedeutung der

chinesische Präsident dem Gebiet beimisst.





Die nordöstliche Region, welche die Provinzen Liaoning, Jilin und Heilongjiangumfasst, hat große Fortschritte bei der wirtschaftlichen Wiederbelebung gemacht,eine Leistung, die Xi am Freitag bei einem weiteren Besuch in der ProvinzHeilongjiang würdigte. Er betonte ebenfalls die Notwendigkeit, dietechnologische Innovation weiter voranzutreiben, was für die Förderung wichtigerIndustrien in der Region von entscheidender Bedeutung ist.Aufbauend auf dem bestehenden industriellen Fundament der Region muss sie diehochwertige Entwicklung der fortschrittlichen Fertigung sorgfältig vorantreiben,die Modernisierung der traditionellen Industrien beschleunigen und die Kraft dertechnologischen Innovation nutzen, was eine kontinuierliche Optimierung derWirtschafts- und Industriestruktur erfordert, so Xi.Die Region verfügt über eine Reihe strategischer Branchen, die sowohl für dienationale Wirtschaft als auch für die Sicherheit von größter Bedeutung sind. Siebietet einen großen Entwicklungsspielraum und birgt ein immenses Potenzial, dasaktiv zur zügigen Schaffung eines modernen industriellen Ökosystems beiträgt.Der steigende Anteil der Hightech-Industrien an der Binnenwirtschaft der Regionist ein vielversprechendes Zeichen für den Wiederaufschwung der Region. In derersten Hälfte dieses Jahres stieg die Wertschöpfung der Hightech-Produktion imIndustriesektor von Heilongjiang im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent undübertraf damit den Landesdurchschnitt um 16,3 Prozentpunkte. Die pharmazeutischeIndustrie verzeichnete einen Anstieg der Wertschöpfung um 15,7 Prozent gegenüberdem Vorjahr, während die Luft- und Raumfahrtindustrie und der Ausrüstungssektoreinen bemerkenswerten Anstieg um 24,2 Prozent verzeichneten.Dieser Trend bedeutet, dass der industrielle Wandel in eine Phase beschleunigtenWachstums eintritt, die eine Vielzahl neuer Katalysatoren für den Fortschritthervorbringen kann. In der Zwischenzeit hat eine Reihe neuer Projekte in den