Peking, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Präsident Xi Jinping besuchte

am Donnerstag von Hochwasser betroffene Dorfbewohner in der Stadt Shangzhi, der

Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas, in der er Bemühungen unterstrich, den

Wiederaufbau nach der Katastrophe zu beschleunigen und die Sicherheit der

betroffenen Menschen zu gewährleisten.



Von Ende Juli bis Anfang August erlebten mehrere Gebiete im Nord- und Nordosten

Chinas seltene Regenfälle und Überschwemmungen, nachdem die Taifune Doksuri und

Khanun ins Land zogen, was viele Opfer und Schäden mit sich brachte.





Anfang August erlebte die Stadt Shangzhi die größten Regenfälle seit 1957, vondenen 79.000 Menschen betroffen waren. In der Stadt, einem wichtigenGetreideanbaugebiet, waren fast 420.000 Mu (28.000 Hektar) Erntefläche von denRegenfällen betroffen.Im Dorf Longwangmiao, das Xi besuchte, wurden 58,8 Prozent der Anbauflächebeschädigt und 149 von 193 Haushalten in der Gegend erlitten Hausschäden.Xi ging durch die Felder des Dorfes, um die Auswirkungen der Überschwemmung aufdie Reispflanzen zu überprüfen. Während er durch die Straßen ging, inspizierteer die Arbeiten zum Wiederaufbau beschädigter Häuser und Infrastrukturen.Angesichts der Tatsache, dass die Wintersaison in den nordöstlichen Regionenfrüher kommt und länger andauert, forderte Xi die lokalen Behörden auf, dieAngelegenheiten im Zusammenhang mit dem täglichen Leben und der Arbeit derMenschen sorgfältig und gründlich zu prüfen und im Voraus Pläne zu treffen undMaßnahmen zu ergreifen.Er forderte, die beschädigten Häuser zu reparieren, den Wiederaufbau nach derKatastrophe zu beschleunigen, die landwirtschaftlichen Verluste zu minimierenund die Sicherheit der betroffenen Menschen zu gewährleisten.Xi besuchte die Häuser der Dorfbewohner, um mehr über ihre Verluste undtäglichen Bedürfnisse zu erfahren, und ermunterte sie, ihr Selbstvertrauen zustärken, um Schwierigkeiten zu überwinden. Er äußerte die Hoffnung, dass siebald wieder normale Arbeit und ihren normalen Alltag aufnehmen können und ihrLeben weiter verbessern werden.Verstärkung der vorherigen ForderungDer Besuch von Xi in Longwangmiao ist eine Bestätigung seiner Forderung nachWiederaufbauarbeiten nach der Katastrophe seit Beginn der Hochwassersaison desLandes.Anfang Juli gab er Anweisungen zur Hochwasservermeidung und Katastrophenhilfe,und forderte die Behörden auf allen Ebenen auf, der Sicherheit der Menschenoberste Priorität zu geben. Dies geschah nach anhaltenden starken Regenfällen inRegionen, einschließlich der südwestchinesischen Gemeinde Chongqing, die vieleOpfer und schwere Sachschäden nach sich zogen.Im Juli, während einem Besuch in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas,forderte er, Vorbereitungen für Überschwemmungskontrolle und Katastrophenhilfezu treffen und die Verluste und Sachschäden größtenteils zu minimieren, da dasJangtse-Becken im Juli und August in die Hochwassersaison eintritt.Am 1. August gab Xi eine neue Anweisung, als extreme Regenfälle in Nordchina undden Regionen entlang des Gelben- und des Huaihe-Flusses Überschwemmungen undgeologische Katastrophen auslösten und viele Opfer in Peking und Hebeiforderten.Die Sicherheit der Menschen und deren Eigentum sowie die soziale Stabilitätmüssen mit größter Anstrengung gewährleistet werden, betonte Xi in seinerAnweisung.Gemäß den Anweisungen von Xi haben chinesische Behörden auf allen Ebenen massiveRettungs- und Hilfsmaßnahmen eingeleitet, und die Zentralregierung hat seitBeginn der diesjährigen Hochwassersaison mehr als 9,68 Milliarden Yuan (fast1,32 $ Milliarden) in verschiedene Fonds für Hochwasserprävention und Hilfe fürKatastrophengebiete bereitgestellt.Da China bedeutende Erfolge bei der Hochwasserprävention und derKatastrophenhilfe erzielt hat, fand Mitte August eine Sitzung vom StändigenKomitee des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinasstatt, um weitere Arbeiten zur Rehabilitation und Wiederherstellung nachKatastrophen zu organisieren."Wenn die Menschen Chinas auf Schwierigkeiten stoßen, werden wir unserersozialistischen Überlegenheit gerecht, d. h., wenn Probleme an einem Ortauftreten, kommt mit voller Unterstützung des Staates von allen Seiten Hilfe",versprach Präsident Xi den Dorfbewohnern Longwangmiaos.