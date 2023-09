Sorgen machen sich die Befragten unter anderem wegen einer möglichen Wirtschaftskrise in Deutschland (62 Prozent), wegen einer unbeherrschbaren Entwicklung des Klimawandels (58 Prozent), wegen zunehmender Diskriminierung von Minderheiten (52 Prozent) oder dass sich ihre persönliche finanzielle Situation verschlechtern könnte (46 Prozent). 38 Prozent sorgen sich demnach darüber, dass Deutschland in einen Krieg geraten könnte.

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Deutsche blicken laut einer Umfrage eher pessimistisch in die Zukunft. Knapp die Hälfte (46 Prozent) glaubt, in zehn Jahren etwas oder deutlich schlechter zu leben als heute, wie eine Erhebung des Umfrageinstituts Forsa im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND/Samstag) unter 1003 Befragten ergab. 32 Prozent glauben der Umfrage zufolge hingegen, dass ihre Situation unverändert sein wird. Fünf Prozent äußerten "weiß nicht". Nur 17 Prozent waren demnach der Meinung, dass es ihnen besser gehen wird. Bei den Männern lag dieser Wert mit 24 Prozent etwas höher als bei den Frauen mit elf Prozent.

Umfrage Deutsche blicken pessimistisch in die Zukunft

