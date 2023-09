Wirtschaft Lindner hält an Widerstand gegen Industriestrompreis fest

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält an seinem Widerstand gegen einen Industriestrompreis fest. "Ich bin nicht davon überzeugt, für einige wenige Konzerne den Strompreis auf Kosten von allen Steuerzahlern zu subventionieren", sagte er der "Welt am Sonntag".



"Eine Lösung, die Schulden auf die Gemeinheit abwälzt und den Wettbewerb zulasten des Mittelstands verzerrt, ist keine." Bestimmte Energieverbraucher könnten dann weiter günstig Energie nutzen und würden damit das knappe Angebot für andere potenziell verteuern, so Lindner. Ihm behage in der Diskussion die Grundrichtung nicht: "Auf eine staatliche Intervention - die politische Verknappung durch Abschalten von Kohle und Kernenergie auch durch CDU-Regierungen - folgt zur Abfederung der negativen Nebenwirkung die nächste staatliche Intervention. Diese Abfolge führt weg von einem marktwirtschaftlich verfassten Gemeinwesen."