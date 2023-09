Aktie entfesselt!

In unserer letzten Kommentierung zu Cameco thematisierten wir die damals frischen Quartalsergebnisse des Unternehmens. Der Uranproduzent wusste hierbei nicht in allen Punkten zu überzeugen, doch das trübte die Stimmung nicht nachhaltig. Die Aktie wollte und will weiter nach oben…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 08.08. hieß es unter anderem „[…] Die Zahlen rissen zwar keinen vom Hocker, doch dem Ausbruchsszenario konnten sie erst einmal nichts anhaben. Die Aktie notiert noch immer komfortabel oberhalb von 40 CAD. Auch die Unterstützung um 44+ CAD ist noch immer intakt. Kurzum. Cameco bleibt am Drücker. Um das bullische Chartbild nicht einzutrüben, sollten etwaige Rücksetzer auf 40 CAD begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist allerdings Obacht geboten. In diesem Fall müsste die Lage zudem neu bewertet werden. Mit Blick auf die Oberseite muss die Aktie den Widerstand bei 46,4 CAD (letztes Verlaufshoch) überwinden, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen.“

Cameco nutzte die Gunst der Stunde und überwand die 46,4 CAD. Das frische Kaufsignal trug die Aktie bis über die 50 CAD. Cameco erreichte damit Kursniveaus, wie sie die Aktie seit 2007 nicht mehr innehatte. Der obere 3-Jahres-Chart verdeutlicht die spannende Situation.

Wie könnte es nun weitergehen? Cameco weist nach wie vor ein intaktes Rallye-Szenario auf. Es gibt (noch) keine deutlichen Anzeichen von Schwäche. Aus charttechnischer Sicht könnte es für Cameco nun bis in den Bereich von 60 CAD gehen. Hier liegt das markante Hoch aus dem Jahr 2007.

Mit Blick auf das exponierte Kursniveau der Aktie ist natürlich jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 46,4 CAD ab. Bei einem Rücksetzer unter die 46,4 CAD wäre jedoch Obacht geboten.