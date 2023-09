Lindner kündigt Transformationsgelder für Weltbank an

Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Finanzspritze für die Weltbank angekündigt. "Wir wollen die internationalen Finanzinstitutionen ertüchtigen, auch stärker transformativ Investitionen zu begleiten und nicht nur Armut zu bekämpfen", sagte er am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi."Dazu wird Deutschland 305 Millionen Euro sogenanntes Hybridkapital an die Weltbank geben." Es handele sich also nicht um eine Erhöhung des Eigenkapitals, sondern um eine "spezielle Anleiheklasse, die es der Weltbank ermöglicht, ihr Ausleihvolumen an Staaten deutlich zu erhöhen", fügte er hinzu. "Es sind also nicht 305 Millionen in der Wirkung bei den empfangenden Ländern, sondern wir reden dann von einer Hebelwirkung, die in den Milliarden-Dollar-Bereich geht", so der Finanzminister weiter.Die Summe sei bereits in der Haushaltsplanung des Bundes berücksichtigt, sagte Lindner.