NEU DELHI (dpa-AFX) - Der US-Regierung zufolge ist die Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer kein Konkurrent zum G20-Format. Brics sei weder in irgendeiner Weise eine Opposition oder Alternative zu den G20, sagte der Berater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Samstag in der indischen Hauptstadt Neu Delhi.

Indien ist derzeit der Gastgeber des G20-Gipfels - in den kommenden Jahren folgen dann Brasilien, Südafrika und die USA. Die vier Länder veröffentlichten am Samstag eine gemeinsame Erklärung. Darin hieß es, dass die Staats- und Regierungschefs am Rande des Gipfels zusammengekommen seien, um das gemeinsame Engagement für "G20 als wichtigstes Forum für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu bekräftigen".