Der Makroökonom George Gammon warnt vor einer globalen Finanzkrise im Jahr 2024. Er erklärt, dass die inverse Zinsstrukturkurve eine zuverlässige Vorhersage für eine bevorstehende Rezession sei. Bei einer inversen Zinsstrukturkurve liegen die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen, während es bei einer normalen Zinskurve genau umgekehrt ist. Gammon betont, dass es in den USA seit den 1950er Jahren keine Rezession ohne eine vorherige Inversion der Renditekurve gegeben habe. Er empfiehlt Anlegern, zehn Prozent ihres Portfolios in Gold zu halten, um sich abzusichern.Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs geben jedoch Entwarnung und sagen, dass das Rezessionsrisiko in den USA deutlich gesunken sei.In anderen Artikeln der Wirtschaftsredaktion werden verschiedene Anlagestrategien vorgestellt. Die skandinavische DNB Asset Management setzt seit 35 Jahren auf nachhaltiges Investieren und der DNB Renewable Energy Fonds wird genauer analysiert. Der Incrementum Inflation Diversifier Fund, der auf langfristigen Kaufkraftzuwachs abzielt, wird ebenfalls untersucht. Zudem wird über High Yield Bonds berichtet, die langfristig eine Rendite von knapp 5% pro Jahr erzielen konnten. Der FU Bonds Monthly Income Fonds wird näher betrachtet. Im Fondsinterview wird Dirk Stöwer von der Kontor Stöwer Asset Management GmbH vorgestellt, der über die Diversifikation im Obstgarten spricht und Einblicke in seine Anlagestrategie gibt.Des Weiteren wird über die erneute Insolvenz der traditionsreichen Strandkorbmanufaktur Korbwerk berichtet. Das Unternehmen hatte für den G8-Gipfel 2007 einen sechs Meter langen Riesenstrandkorb gebaut, in dem die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Platz nahm. Die Strandkorbmanufaktur hatte bereits 2017 und 2008 Insolvenzanträge gestellt, konnte aber jeweils saniert werden. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 19 Mitarbeiter, hat jedoch Absatzschwierigkeiten aufgrund einer verbreiteten Krisenstimmung.Zusätzlich werden zwei YouTube-Videos verlinkt, in denen über die Situation der zwanziger Jahre und die beschleunigte Inflation diskutiert wird. Die Kommentare zu den Artikeln zeigen eine kontroverse Diskussion über die politische Lage und Anlagestrategien. Einige Kommentatoren äußern Kritik an bestimmten Personen und deren Beratungstätigkeit.

Gold wird aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 1.918USD gehandelt.