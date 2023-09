Klimaaktivisten blockieren BMW-Werk in Dingolfing - Polizei in Gesprächen mit Aktivisten

Klimaaktivisten haben am Freitag das Tor 4 des BMW-Werks in Dingolfing blockiert. Die Polizei bestätigte die Aktion und befindet sich derzeit in Gesprächen mit den Aktivisten. Der Werksverkehr wurde durch die Blockade nicht beeinträchtigt. Die Bewegung "Sand im Getriebe" sprach von rund 150 Aktivisten, während die Polizei die Zahl auf etwa 50 bis 70 schätzte. Ein Video, das von der Bewegung verbreitet wurde, zeigt eine größere Gruppe von Menschen in weißen Maleranzügen, die ein BMW-Werkstor blockieren und auf Transparenten unter anderem die Forderung "Weg mit den Autos, her mit dem ÖPNV" stellen.Das BMW-Werk in Dingolfing ist das drittgrößte weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter. Dort werden täglich etwa 1.500 Autos produziert, sowohl Verbrenner als auch E-Autos. Nach Angaben eines BMW-Sprechers gab es keine Beeinträchtigungen der Produktion.Die Blockade dauerte mehrere Stunden und wurde schließlich friedlich aufgelöst. Die Aktivisten wurden von der Polizei begleitet und zogen als Demonstrationszug zum Bahnhof. Die Polizei hatte zuvor die Aktivisten aufgefordert, den Bereich zu verlassen, andernfalls würde der Bereich geräumt werden.In Bezug auf die Aktivitäten der Klimaaktivisten äußerte die Privatbank Berenberg ihre Einschätzung zu BMW. Nach einem Analystenwechsel wurde das Kursziel für BMW von 99 auf 102 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Der zuständige Analyst Romain Gourvil verwies auf die Risiken in den Lieferketten des Autosektors, während die Nachfrage-Sorgen in den Mittelpunkt rückten. Er revidierte seine Annahmen für die Hersteller bis 2025 nach unten aufgrund von Konjunktursorgen und einer Preis-Mix-Erosion, die durch den Wettbewerb bedingt ist. Bei BMW sei bereits viel Positives eingepreist, daher ziehe er Mercedes-Benz aus Bewertungsgründen vor.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Blockade des BMW-Werks und die Aktivitäten der Klimaaktivisten auf die weitere Entwicklung der Autoindustrie und die Arbeitsplätze in diesem Sektor auswirken werden.

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 95,57EUR gehandelt.