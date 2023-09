Schwache Wirtschaftsdaten setzen Euro unter Druck - EZB-Zinssitzung im Fokus

Der Euro hat sich am Donnerstag knapp über seinem dreimonatigen Tiefstand gegenüber dem US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,0708 Dollar. Die Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Eurozone enttäuschten erneut. Die Gesamtproduktion der deutschen Industrie fiel im Juli um 0,8 Prozent zurück, während Analysten nur einen halb so großen Rückgang erwartet hatten. Die Industrie in der größten Volkswirtschaft der Eurozone leidet seit längerem unter verschiedenen Belastungen, darunter die schwache Weltwirtschaft. Zudem wuchs die Wirtschaft in der Eurozone im zweiten Quartal schwächer als erwartet. Der Euro wird bereits seit einiger Zeit von schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Währungsraum und soliden Konjunkturzahlen aus den USA unter Druck gesetzt. Hinzu kommt die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Zinssitzung zumindest vorübergehend mit Zinserhöhungen pausieren könnte. Am Nachmittag werden in den USA die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen erwartet, die eine leichte Abkühlung anzeigen könnten. Am Freitag fiel der Euro weiter auf 1,0708 US-Dollar, nachdem er zeitweise auf 1,0744 Dollar gestiegen war. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0710 Dollar festgesetzt. Die Marktteilnehmer warten nun auf den Zinsentscheid der EZB in der kommenden Woche. Es wird erwartet, dass die Währungshüter keine weiteren Zinserhöhungen beschließen, aber es gibt auch einige Mitglieder im EZB-Rat, die einen weiteren Zinsschritt befürworten würden. Insgesamt bleibt die Attraktivität des Euro als Anlagewährung tendenziell gering.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 1,070USD gehandelt.