Revolutionäre Partnerschaft: Veganz und VeGreat gründen Joint Venture für Indoor Farming in Dubai!

Die Veganz Group AG und die VeGreat LLC haben ein Joint Venture namens OrbiFarm in Dubai gegründet. Das Joint Venture wird als Technologieplattform dienen und den Bau und Betrieb von Indoor Farming Anlagen zur Kultivierung von Proteinpflanzen im industriellen Maßstab ermöglichen. Die VeGreat LLC wird 75% der Anteile an OrbiFarm übernehmen und aufgrund ihrer Erfahrungen und geschäftlichen Beziehungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA Zugang zu Investoren und der Industrie für den Bau von Farmen in diesen Regionen ermöglichen. Die Veganz Group AG wird 25% der Anteile halten und neben den Lizenzen der OrbiPlant und OrbiLoop Technologie auch das Know-how der Verarbeitung von pflanzlichen Proteinen zu Fleisch- und Fischalternativen einbringen. Das Joint Venture wird es ermöglichen, unabhängig von Klima- und Umwelteinflüssen weltweit in Hallen pflanzliche Alternativen von der Saat bis zum Endprodukt mit maximaler Effizienz und unter optimalen Bedingungen zu produzieren. Dies wird insbesondere in Regionen, die ihre Lebensmittel größtenteils importieren müssen, Lebensmittel- und Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit von anderen Märkten und Ländern sowie Preisstabilität für die Grundversorgung der Bevölkerung schaffen. OrbiFarm wird die Farmen nicht selbst betreiben, sondern die Technologien und das Know-how zur Verfügung stellen und den Anbau und die Produktion der Fleisch- und Fischalternativen lizenzieren.Die Veganz Group AG hat außerdem eine Barkapitalerhöhung beschlossen, bei der rund 10% des Grundkapitals durch Ausgabe von neuen Aktien eingenommen werden sollen. Die neuen Aktien werden von der VEGREAT LLC gezeichnet, einem neuen Ankerinvestor, der knapp 9,1% am neuen Grundkapital der Gesellschaft halten wird. Die Kapitalerhöhung soll der Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von rund 6,26 Mio. Euro einbringen, der für den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Stärkung der Sales- und Marketingaktivitäten verwendet werden soll. Die Veganz Group AG prüft derzeit weitere Kapitalmaßnahmen, einschließlich einer Bezugsrechtskapitalerhöhung in einem Volumen von mindestens 15 Mio. Euro. Die endgültige Entscheidung über die Durchführung einer weiteren Kapitalmaßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.Die Veganz Group AG ist ein Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel und wurde 2011 in Berlin gegründet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren und bietet eine breite Palette von Produkten vom Frühstück bis zum Abendbrot an. Die Produkte sind im DACH-Raum erhältlich und werden kontinuierlich optimiert, um eine nachhaltige Wertschöpfungskette zu gewährleisten. Veganz ist B Corp zertifiziert und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

