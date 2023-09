Bundesverfassungsgericht muss über Verpackungssteuer in Tübingen entscheiden: McDonald's Franchise-Nehmerin reicht Beschwerde ein

Das Bundesverfassungsgericht muss sich mit der Verfassungsbeschwerde zur umstrittenen Verpackungssteuer auf Einwegbecher und Essensverpackungen der Stadt Tübingen befassen. Eine Franchise-Nehmerin von McDonald's aus Tübingen hat die Beschwerde eingereicht. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Mai entschieden, dass Tübingen eine solche Steuer erheben darf. Die Betreiberin einer McDonald's-Filiale in Tübingen hatte gegen die kommunale Verpackungssteuersatzung geklagt, war jedoch unterlegen. Das Ziel der Stadt ist es, mit der Steuer weniger Müll im öffentlichen Raum zu verursachen. Andere Städte in Deutschland waren nach dem Urteil zunächst zögerlich, dem Beispiel aus Tübingen zu folgen. McDonald's unterstützt die Franchise-Nehmerin weiterhin und plädiert für eine bundesweite Lösung. Eine solche Lösung würde nicht nur Planungssicherheit für die rund 200 lokalen mittelständischen Franchise-Nehmer bedeuten, sondern auch Innovationen für nachhaltigere Verpackungen fördern. Die Verfassungsbeschwerde hat jedoch im Moment keine Auswirkungen auf die Verpackungssteuer in Tübingen. Die Stadt erhebt je 50 Cent für Einwegverpackungen wie Kaffeebecher und Einweggeschirr wie Pommesschalen sowie 20 Cent für Einwegbesteck und andere Hilfsmittel. Eine frühere Obergrenze von 1,50 Euro pro Einzelmahlzeit entfällt nach dem Urteil. Die Stadt wird nun die Steuerveranlagung vornehmen, bei der die Betriebe eine Steuererklärung abgeben und nach Prüfung einen Steuerbescheid erhalten. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die Verfassungsbeschwerde von McDonald's und bezeichnet sie als ein Spiel auf Zeit, um wirksame Maßnahmen zur Mehrwegförderung zu verhindern. Die Umwelthilfe fordert eine bundesweite Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweggeschirr, um dieses finanziell unattraktiv zu machen.

