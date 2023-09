Goldman Sachs und JPMorgan bestätigen Kaufempfehlung für Deutsche Telekom - T-Aktie profitiert von Ausschüttungen und Aktienrückkäufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Deutschen Telekom bestätigt. Grund dafür sind die angekündigten Ausschüttungen der Tochtergesellschaft T-Mobile US. Analyst Andrew Lee schreibt in einer Studie, dass die Barmittelverwendung von T-Mobile US weitgehend den Erwartungen entsprochen habe. Dies werde indirekt auch der T-Aktie zu einer Neubewertung verhelfen. Die Pläne der Tochtergesellschaft würden dem Mutterkonzern helfen, seine Ausschüttungsquote zu erhöhen. Die Deutsche Telekom plant, ihre Ausschüttungsquote von etwa 4 Prozent im laufenden Jahr auf einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag im Jahr 2024 und darüber hinaus anzuheben.Auch die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für die Deutsche Telekom bestätigt. Analyst Akhil Dattani verweist in einer Studie auf die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms und von Dividenden bei T-Mobile US. Dadurch werde die US-Tochter nicht mehr nur als Wachstumsunternehmen, sondern auch als Value-Unternehmen betrachtet. Dattani bezeichnet die T-Aktie als "Top Pick" im Sektor.Die Deutsche Telekom hat angekündigt, dass ihre Tochtergesellschaft T-Mobile US ab dem vierten Quartal Dividenden ausschütten wird. Die Dividende soll jährlich um 10 Prozent angehoben werden. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis T-Mobile US die Dividendenrendite ihrer Wettbewerber AT&T und Verizon erreicht. Zusätzlich zu den Dividenden wird T-Mobile US auch eigene Aktien zurückkaufen. Dadurch erhält die Deutsche Telekom nicht nur Dividendeneinnahmen, sondern kann auch ihre T-Mobile-Aktien verkaufen und weitere Erlöse erzielen.Die Deutsche Telekom plant, ab Anfang 2024 Aktien der T-Mobile US über den Markt zu verkaufen. Ob die Teilnahme am Aktienrückkauf vollständig oder teilweise sein wird, ist noch nicht entschieden. Die Deutsche Telekom hat bereits Schulden in erheblichem Maße abgebaut und erwartet, dass sie Ende 2024 ihre angestrebte Verschuldungshöhe erreicht haben wird. Die Investitionen in Deutschland sollen von 2020 bis 2024 um 0,5 Milliarden Euro auf 4,7 Milliarden Euro steigen.Insgesamt wird erwartet, dass die Ausschüttungen und Aktienrückkäufe von T-Mobile US der Deutschen Telekom helfen werden, ihre finanzielle Situation zu verbessern und ihre Investitionen zu finanzieren. Die Aktienempfehlungen von Goldman Sachs und JPMorgan spiegeln das positive Potenzial der T-Aktie wider.

