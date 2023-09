Bundesgesundheitsminister verteidigt Modernisierungsvorhaben - Deutsche Gesundheitssystem 'chronisch krank'

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bei den Haushaltsberatungen im Bundestag die lange überfälligen Modernisierungsvorhaben im deutschen Gesundheitswesen verteidigt. Er betonte, dass es einen Reformstau seit mehr als zehn Jahren gebe und das deutsche Gesundheitssystem "chronisch krank" sei. Trotz hoher Ausgaben gebe es keine gute Ergebnisqualität und eine schlechte Entwicklung bei der Lebenserwartung. Bisherige Veränderungen seien nur "Bagatellreformen" gewesen. Mit der geplanten Krankenhausreform wolle die Ampel-Koalition die Medizin wieder in den Vordergrund rücken und den kleinen Krankenhäusern eine Existenzperspektive geben. Zudem sei eine überfällige Digitalreform geplant, die Neuregelungen bei elektronischen Rezepten, E-Patientenakten und zur Datenforschung beinhalten soll. Im Herbst soll außerdem ein "Institut für öffentliche Gesundheit" für eine bessere Vorsorgemedizin und Vorbeugung gegründet werden. Die Opposition kritisierte jedoch unzureichende Finanzmittel im Haushalt.Das IT-Unternehmen CompuGroup Medical (CGM) hat auf einem Kapitalmarktag seine Wachstumsinitiativen und ein unternehmenseigenes KI-Tool vorgestellt. Das KI-Tool namens ChatCGM soll von allen CGM-Mitarbeitern genutzt werden können und basiert auf Azure OpenAI ChatGPT. Es soll Mehrwert für die Softwareentwicklung, Produktarchitektur, Supportfunktionen und den Kundenservice generieren. CEO Michael Rauch betonte, dass Künstliche Intelligenz das Wirtschaftsleben und das Unternehmen genauso stark verändern werde wie der Computer oder das Internet. CGM nutzt bereits KI in verschiedenen Anwendungen, um die Effizienz im Gesundheitswesen zu verbessern. Die Innovationsoffensive der Jahre 2021 und 2022 habe bereits zu einem nachhaltigen organischen Umsatzwachstum von rund 5% geführt. CGM erwartet auch für das Jahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum von ca. 5%. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Zudem hob CGM das Umsatzziel im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz erneut an. Die Aktie legte daraufhin zu.Die Baader Bank hat die Einstufung für CompuGroup Medical nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das Management des Softwarekonzerns habe seine Ausrichtung auf steigende Margen und ein weiter beschleunigtes Umsatzwachstum aus eigener Kraft bekräftigt. Trotz KI-Initiativen sollen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stabil bleiben. Der Analyst Knut Woller betonte jedoch, dass sich diese positiven Entwicklungen noch nicht im Aktienkurs widerspiegeln.

Die CompuGroup Medical Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 39,58EUR gehandelt.