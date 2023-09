Schwache Konjunkturdaten drücken Kurse deutscher Bundesanleihen - Euro-Bund-Future steigt um 0,27%

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen, nachdem schwache Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 130,87 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,61 Prozent fiel. Die deutsche Industrie verzeichnete im Juli einen Rückgang der Gesamtproduktion um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, was das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreicht. Die Eurozone verzeichnete im zweiten Quartal ein schwächeres Wachstum als erwartet, mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um lediglich 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die US-Arbeitsmarktdaten hatten keinen Einfluss auf die Anleihekurse, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche merklich fiel. Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen weiter, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 131,34 Punkte und einer Rendite von 2,57 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen. Die Inflationserwartungen und die steigenden Rohölpreise haben zu einem Anstieg der Renditen am deutschen Anleihemarkt geführt. Die vorläufigen Inflationsdaten für Deutschland im August bestätigten eine leichte Rückläufigkeit der Teuerung. Produktionsdaten aus Frankreich und Spanien zeigten Zuwächse im Juli, nachdem es im Vormonat zu deutlichen Rückgängen gekommen war. Am Nachmittag wurden in den USA Daten zu den Großhandelsvorräten erwartet, die jedoch eine geringe Marktrelevanz haben. Am Abend folgen Zahlen zur Kreditvergabe der Banken, die meist nur zur Kenntnis genommen werden. Am Donnerstag starteten die deutschen Bundesanleihen mit leichten Kursverlusten in den Handel, mit einem Rückgang des Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 130,47 Punkte und einer leichten Steigerung der Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,65 Prozent. Die deutsche Industrie leidet seit längerem unter einer Vielzahl von Belastungen, darunter die schwache Weltwirtschaft. Im Laufe des Vormittags wurden Wachstumszahlen aus dem Euroraum erwartet, während in den USA die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wurden.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 130,9EUR gehandelt.