Heizungsgesetz beschlossen: Öl- und Gasheizungen werden schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzt!

Der Bundestag wird voraussichtlich am Freitag das umstrittene Heizungsgesetz beschließen. Das Gebäudeenergiegesetz, das oft als Heizungsgesetz bezeichnet wird, zielt darauf ab, das Heizen klimafreundlicher zu machen, indem Öl- und Gasheizungen schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten und zunächst nur für Neubaugebiete gelten. Für bestehende Gebäude soll eine kommunale Wärmeplanung entscheidend sein, auf deren Grundlage Hausbesitzer entscheiden können, ob sie sich an ein Wärmenetz anschließen oder eine klimafreundlichere Heizung einbauen lassen. Die Opposition im Bundestag hatte versucht, die Entscheidung über das Gesetz zu verzögern, wurde jedoch abgelehnt. Die Union kritisiert das Gesetz als "Brandbeschleuniger" in der Baukrise und fordert mehr Zeit für Beratungen. Das Wirtschaftsministerium hat zuletzt eine neue Berechnung zur CO2-Einsparung vorgelegt, die zeigt, dass der Klimaschutzeffekt des Gesetzes geringer ausfallen wird als ursprünglich angenommen. Die neue Schätzung basiert auf einer Berechnung des Öko-Instituts. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte das Gesetz und betonte, dass konkrete Maßnahmen erforderlich seien, um die Klimaziele zu erreichen. Die Union schlägt vor, das Gesetz durch eine CO2-Bepreisung für fossile Energien zu ersetzen, was jedoch zu einem deutlich höheren CO2-Preis führen würde. Habeck warnte vor den sozialen Auswirkungen einer solchen Maßnahme.

