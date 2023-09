Bundestag beschließt Gebäudeenergiegesetz: Öl- und Gasheizungen werden schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzt!

Der Bundestag hat am Freitagnachmittag das umstrittene Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Das Gesetz zielt darauf ab, das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen, indem Öl- und Gasheizungen schrittweise durch Heizungen mit erneuerbaren Energien ersetzt werden. Das Gesetz sieht vor, dass ab Anfang 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Zunächst soll das Gesetz jedoch nur für Neubaugebiete gelten, während für Bestandsbauten eine kommunale Wärmeplanung schrittweise eingeführt werden soll. Hausbesitzer sollen auf der Grundlage dieser Wärmeplanung entscheiden können, welche klimafreundlichere Heizung sie einbauen möchten. Die kommunale Wärmeplanung soll ab Mitte 2026 für Kommunen mit über 100.000 Einwohnern und ab Mitte 2028 für die restlichen Kommunen vorliegen. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren.Vor dem Beschluss des Gesetzes gab es im Bundestag eine kontroverse Debatte. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck verteidigte das Gesetz gegen scharfe Kritik der Opposition. Er betonte, dass konkrete Maßnahmen notwendig seien, um die Klimaziele zu erreichen. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte monatelang über das Gesetz gestritten, wobei es auf Druck der FDP grundlegende Änderungen gab. Die FDP betont vor allem die "Technologieoffenheit" bei der Wahl der Heizung. Die Opposition kritisierte das Gesetz als "Irrsinn" und bemängelte die unzureichende staatliche Förderung.Das Gesetz sollte eigentlich Anfang Juli beschlossen werden, wurde jedoch vor der Sommerpause vom Bundesverfassungsgericht gestoppt. Das Gericht hatte Zweifel an der Wahrung der Rechte der Abgeordneten geäußert. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann kritisierte, dass es keine erneute Sitzung des zuständigen Bundestagsausschusses gegeben habe und dass das Gesetz formell verfassungswidrig sein könnte, wenn die Regierung nicht nachsteuert. Eine Zustimmung im Bundesrat gilt jedoch als sicher.Die Koalition begründet die Reform im Gesetzentwurf damit, dass ein schnelles Umsteuern bei der Gebäudewärme notwendig sei, um die Klimaziele zu erreichen und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Aktuell wird mehr als 80 Prozent der Wärmenachfrage durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt, vor allem Erdgas. Eine auf erneuerbaren Energien basierende Wärmeversorgung soll mittel- bis langfristig eine kalkulierbarere, kostengünstigere und stabilere Versorgung gewährleisten.Im Zuge der Gesetzesänderungen soll auch die staatliche Förderung des Heizungstauschs reformiert werden. Die maximal förderfähigen Kosten sollen ab 2024 bei 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus liegen, wobei der staatliche Zuschuss bei 21.000 Euro liegt. Zudem sollen zinsgünstige Kredite über die Förderbank KfW angeboten werden.

