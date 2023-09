LYON, France, 10. September 2023 /PRNewswire/ -- Frankreich, die Métropole de Lyon und die Stadt Lyon wurden ausgewählt, um vom 10. bis 15. September 2024 die WorldSkills auszurichten: 1.500 Teilnehmer aus 65 Ländern und Regionen werden in 64 Disziplinen gegeneinander antreten, um ihr Spitzenkönnen und ihr Fachwissen vor 250.000 Besuchern unter Beweis zu stellen.

In genau einem Jahr, vom 10. bis 15. September 2024, wird Frankreich die WorldSkills Lyon 2024 im Kongress- und Ausstellungszentrum Eurexpo in Lyon ausrichten .

WorldSkills Lyon 2024, eine noch nie dagewesene nationale und internationale Mobilisierung rund um Handwerke, Berufe und Spitzenkönnen.

Die WorldSkills Lyon 2024 sind das Ergebnis einer außergewöhnlichen Mobilisierung von Kompetenzbereichen, Ausbildungsorganisationen, lokalen Behörden und Institutionen, die junge Menschen und Berufe unterstützen, mit dem Ziel, die Spitzenleistungen in den Disziplinen sowie die Leidenschaft und das Engagement der jungen Menschen hervorzuheben. Sie sind ein echtes Sprungbrett und ein Katalysator für die Entwicklung der Berufsbildung, die den Bedürfnissen der Industrie entspricht.

Max Roche, Präsident des Organisationskomitees von WorldSkills Lyon 2024, erklärte: "Die Organisation der WorldSkills 2024 ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass die Berufsausbildung ein Weg in Richtung Spitzenkönnen ist. In den meisten der vertretenen Berufe herrscht ein Arbeitskräftemangel. Diese Veranstaltung kann junge Menschen dazu motivieren, sich für diese wichtigen und sinnvollen Berufe zu entscheiden. Diese weltweit einzigartige Veranstaltung beweist auch, dass sich diese Berufe, die es schon immer gab, weiterentwickeln und es verstehen, innovativ zu sein. Jetzt geht es darum, ihre Realität aufzuzeigen und auf die modernen Herausforderungen dieser Berufe in Bezug auf Beschäftigungsfähigkeit, Attraktivität und Lehrsysteme zu reagieren."

WorldSkills Lyon 2024: Mehr als ein Wettbewerb, ein wichtiger Akteur in der französischen Landschaft für 2023-2024

Die WorldSkills Lyon 2024 sind viel mehr als ein Wettbewerb, sondern eine Reihe von Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Akteure der Berufsbildung in Frankreich und auf der ganzen Welt zusammenzubringen und zu Aktionen zu inspirieren, die auf unseren Werten Offenheit, Großzügigkeit, Einheit und Exzellenz basieren. Die französische Regierung steht voll und ganz hinter der Ausrichtung der 47. WorldSkills in Lyon. Der französische Staatspräsident hat bei zahlreichen Gelegenheiten sein Engagement für die Berufsbildung bekräftigt, die er als "nationale Angelegenheit" bezeichnet.