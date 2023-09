Wirtschaft Italien zieht sich aus Chinas Seidenstraßen-Projekt zurück

Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Italien will sich nun offenbar doch nicht an Chinas umstrittenem Seidenstraßen-Projekt beteiligen. Diese Entscheidung habe die Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beim G20-Gipfel in Neu-Delhi ihrem chinesischen Amtskollegen Li Qiang übermittelt, berichten italienische Medien am Sonntag.



Der Beschluss beeinträchtige die Beziehungen beider Länder nicht, sagte Meloni zum Abschluss des Gipfels. "Es besteht die Bereitschaft zum Dialog." Zudem gebe es weitere Pläne, die bilaterale Partnerschaft zu "vertiefen", so die Regierungschefin.