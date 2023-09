Danzig (ots) - Vom 5. bis 9. September fanden im polnischen Danzig die

Europameisterschaften der Berufe statt. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe

war bei den EuroSkills in vier Gewerken gestartet. Nach drei spannenden

Wettbewerbstagen haben es die vier Ausnahmehandwerker am gestrigen Samstag alle

auf das Siegertreppchen geschafft.



Europameister wurde Jonas Lauhoff (22) aus Schimberg (Thüringen). Er holte Gold

im Wettbewerb der Zimmerer.





Die Silbermedaille erkämpfte sich der junge Fliesenleger Robin Lieber (20) ausBad Boll (Baden-Württemberg).Eine weitere Silbermedaille ging an Tim Hakemeyer (23) aus Hannover(Niedersachsen) im Wettbewerb der Maurer.Und für die Stuckateure holte Nils Kugler (24) aus Bad Überkingen(Baden-Württemberg) ebenfalls die Silbermedaille.Getragen wird das Nationalteam Baugewerbe vom Zentralverband DeutschesBaugewerbe (ZDB), dem größten und ältesten Branchenverband der Bauwirtschaft.ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa ist von der Leistung des Teamsbegeistert: "Wir sind wahnsinnig stolz auf das, was das Team hier in diesemdreitägigen Wettkampf-Marathon gezeigt hat. Noch schöner ist natürlich dasunfassbar grandiose Ergebnis! Vier Medaillen in vier Gewerken, ein Europameisterund vier Vizeeuropameister - das ist eine echte Spitzenleistung. Und auch dasMiteinander passt einfach in dieser Mannschaft. Ein großer Dank geht an dasgesamte Trainerteam, aber auch an die Familien des Teams, an die Betriebe derTeammitglieder und alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Solche Leistungenschafft man nur gemeinsam! Die Erfolge des Teams zeigen, dass die dualeAusbildung am Bau eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Karriere am Bauist. Dafür ist das Nationalteam unser Aushängeschild. Eine wahre Spitzenleistungliefern aber auch unsere Ausbildungsbetriebe selbst ab. Die baugewerblichenUnternehmen sind die Ausbildungsmeister unserer Branche - sie bilden rund 80 %der Lehrlinge am Bau aus. An so einem Tag wie heute wird diese Gesamtleistung inSachen Fachkräftesicherung jetzt richtig gefeiert!"Zum WettbewerbDer Anspruch für die EuroSkills ist hoch. Während des Wettbewerbs müssen dieNachwuchshandwerker innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe, verteilt auf mehrereTage, ein vorgegebenes Werkstück errichten. Neben Schnelligkeit sind natürlichfachgerechte Ausführung bei absoluter Präzision gefragt. Am Ende bewertet einExpertenteam alle Werkstücke. Dabei zählt jeder Millimeter und entscheidet überden Platz auf dem Siegertreppchen.EuroSkills 2023Die EuroSkills-Berufseuropameisterschaft wird alle zwei Jahre ausgetragen. Diediesjährigen EuroSkills fanden vom 5. bis 9. September unter dem Motto "United