Brasilien will bei G20-Präsidentschaft Ungleichheit bekämpfen

NEU DELHI (dpa-AFX) - Brasilien will den Kampf gegen Hunger und Ungleichheit ins Zentrum seiner G20-Präsidentschaft im nächsten Jahr stellen. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nannte am Sonntag bei der Abschlusszeremonie des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi die "soziale Inklusion" und den Kampf gegen den Hunger als zwei der Prioritäten der brasilianischen G20-Präsidentschaft. Hinzu komme die nachhaltige Entwicklung unter den drei Aspekten Soziales, Wirtschaft und Umwelt, sagte Lula.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer