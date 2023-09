KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am frühen Sonntagmorgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Das Luftverteidigungssystem sei im Einsatz, Drohnen flögen auf Kiew zu, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. In mehreren Bezirken seien Trümmer herabgefallen. Einige würden auf Straßen brennen. Ein Mensch sei verletzt worden. Die Feuerwehr und Rettungsdienste seien im Einsatz.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland in der Nacht 33 Kamikaze-Drohnen in Richtung Kiew ab. 26 davon sollen abgefangen worden sein. In mindestens vier Kiewer Stadtbezirken wurden nach Angaben des Zivilschutzes Wohnungen, Autos, Stromleitungen und Verkehrsschilder beschädigt. In der gesamten Region Kiew seien laut der lokalen Behörden unter anderem eine Schule, ein Kindergarten, ein Ausbildungs- und Rehabilitationszentrum sowie acht Wohngebäude zu Schaden gekommen./hme/DP/he