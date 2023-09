VDA-Präsidentin Hildegard Müller "Ich bin mir sicher, es wird 2025 eine IAA geben:" (AUDIO)

München (ots) - Anmoderation:



Am Sonntagabend ist die IAA 2023 in München zu Ende gegangen. "Die IAA lebt -

und wie!" dieses Fazit zieht die Fachzeitschrift w&v Riesengross war das

Gedränge an den beiden IAA-Standorten auf dem Messegelände in München-Riem und

beim Open Space auf vielen Plätzen und Straßen in der Münchner Innenstadt.

Geduldig stellten sich Besucherinnen und Besucher in die langen Schlangen vor

den Ständen, um einen Blick in die neuesten E-Autos zu werfen, sich kurz

reinzusetzen oder in den Fahrzeugen mitzufahren. Das SmartPhone immer

griffbereit. Genauso war es an den Ständen der E-Bike-Hersteller. Von

schwindendem Interesse der Deutschen am Auto ist nichts zu spüren, belegt eine

aktuelle Allensbach-Umfrage:



Fast zwei Drittel der Deutschen sind der Meinung, dass das Auto für ihren

privaten Alltag unverzichtbar sei. Im Exklusivinterview zieht VDA-Präsidentin

Hildegard Müller eine Bilanz der IAA MOBILITY.